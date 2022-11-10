Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de inşaattan düşen işçi tedavi altına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçi F.U, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.

F.U, çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri inceleme başlattı.





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