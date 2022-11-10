Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Suriye uyruklu zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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