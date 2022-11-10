Kayseri'de istinat duvarının altında kalan işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müstakil evin devrilen istinat duvarının altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Talas ilçesi Mengücek Mahallesi Han Caddesi'nde inşaatı devam eden müstakil evin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle 28 yaşındaki Hakkı Taflı'nın üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, Taflı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.