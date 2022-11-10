Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Yeşilhisar'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musahacılı ve Gülbayır mahallelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen şüpheliler K.T, İ.T, S.D, N.D, L.K. ve E.A'yı hırsızlıkta kullandıkları araçla birlikte yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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