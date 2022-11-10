Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Mert Bulut

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Kolovetsios, Karimi (Dk. 74 Kemen), Cardoso, Mustafa Pektemek (Dk. 80 Thiam), Emrah Başsan (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Mane (Dk. 66 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak (Dk. 74 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek, Uzodimma, Ackah

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut (Dk. 72 Ahmet Özer), Semih Kahraman (Dk. 46 Arda Keser), Emre Adiloğlu (Dk. 64 Halil İbrahim Mızrap), Oğuzhan Bozkurt (Dk. 72 Seymen Salih Adalı), Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer İnan, Burak Özdemir (Dk. 64 Celal Emirdede), Arda Belen, Safa Yıldırım

Gol: Dk. 48 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Arda Belen, Dk. 50 Gökhan Berkay Yıldız, Dk. 71 Ömer İnan (Sivas Belediyespor)





KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ağırladığı Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.

24. dakikada köşe vuruşu kullanan Kayserisporlu Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, Sivas Belediyespor kalecisi Taha Cengiz Demirtaş topu güçlükle kurtardı.

26. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek'in topuk pasında Mane, meşin yuvarlakla buluştu. Mane'nin sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

38. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Taha Cengiz Demirtaş meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

48. dakikada Kayserispor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

86. dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında Halil İbrahim Mızrap'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

Kayserispor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 5. tura yükselen takım oldu.





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