Efeler Ligi'nin yeni ekibi Develi Belediyespor, Spor Toto maçıyla çıkış arıyor





KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Kayseri ekibi Develi Belediyespor, bu hafta deplasmanda Spor Toto ile yapacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'na deplasmanda 3-0'lık Halkbank mağlubiyetiyle başlayan Kayseri ekibi, 2. haftada ise evinde önceki yılın şampiyonu Ziraat Bankkart'ı aynı skorla yenmeyi başardı.

Daha sonra sırayla Fenerbahçe HDI Sigorta (3-2), Cizre Belediyesi (3-0) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne (3-2) yenilen Develi Belediyespor, ligdeki 2. galibiyetini ise 6. haftada evinde Altekma'yı 3-0'lık skorla yenerek aldı.

Develi Belediyespor ligin 7. haftasında ise sahasında TÜRŞAD'a 3-0 mağlup oldu.

Ligde 2 galibiyet ve 8 puanla 10. sırada yer alan Kayseri ekibi, 8. haftada yarın Başkent Voleybol Salonu'nda konuk olacağı Spor Toto'yu yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.





- "Saha avantajımızı kullanamadık"

Başantrenör Bahadır Aksoy, AA muhabirine, takımın yeni kurulduğunu, ilk 7 haftanın istedikleri gibi gitmediğini ancak gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

Oyuncuların birbirini tanımasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, "2. haftada geçen yılın şampiyonunu 3-0 yendik. Ondan sonraki Fenerbahçe maçında ise 2-1 öne geçmemize rağmen yenildik. Kendi sahamızda ise Cizre Belediyesi ve TÜRŞAD maçını kaybettik. Saha avantajımızı kullanamadık." dedi.

Aksoy, bugüne kadar evlerindeki maçlarda ciddi bir seyirci desteği olduğunu ve bu desteğe ligin kalanında daha fazla ihtiyaç duyacaklarını belirtti.





- "Hedefimiz ilk 8'e girmek"

Spor Toto maçının kendileri için dönüm noktası olduğunu altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Spor Toto maçı bizim için çıkış maçı olacak. Buradan galibiyetle ayrılarak artık yukarıya doğru ivme göstermek istiyoruz. Bazı mevkilerde tecrübeli yerli ve başarılı yabancı oyuncularımız var. Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Takım oyununu sahaya daha fazla yansıtmamız gerekiyor. Çok kritik yerlerde yaptığımız hatalarla maç kaybediyoruz ama takımıma güveniyorum. Hedefimiz ilk 8'e girmek. Bugüne kadar sahamızda kaybettiğimiz maçların rövanşını deplasmanda alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz."





- "Taraftarımıza kendimizi affettireceğiz"

Takım kaptanı İbrahim Emet ise ilk 7 haftayı yeni kurulan ekibin birbirini tanıma dönemi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Her maçta kendilerini desteklemek için tribünü dolduran taraftara karşı mahcup olduklarına değinen Emet, "İstediğimiz yerlerde değiliz. Bu takımın daha üst sıralarda olması gerekiyor. Bundan sonraki maçlara daha iyi konsantre olarak galibiyete ulaşacağız. Taraftarımıza kendimizi affettireceğiz. Bundan sonrası için umutluyuz. Bu hafta Spor Toto ile oynayacağız. Onlar da çok iyi sonuçlar alamadı. İstedikleri yerde değiller. Güzel bir mücadele olacak." diye konuştu.

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