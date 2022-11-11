Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün Talas ilçesinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.