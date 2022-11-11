Kayseri'de "Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi

FETÖ davasında eski Vali Harput'a bu kez 15 yıl istendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Atatürk'ü Anma Koşusu" yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Bölge Koordinatörü ve İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen koşu öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma Koşusu'nda 6 kategoride 100'ü aşkın sporcuyla il seçmesi yaptıklarını söyledi.

Kayseri'nin atletizmde çok ileri noktada olduğunu belirten Koyuncu, "Ulusal ve uluslararası alanda başarılı çok sporcumuz var. Biz de yeni sporcuları bulma anlamında bu yarışmayı çok fazla önemsiyoruz. İnşallah burada seçmiş olduğumuz sporcular ileride dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda ilimizi, ülkemizi temsil eder." diye konuştu.

Yarışmaya katılan Şehit Ali Örnek Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yiğit Karaaslan ise Atatürk'ün her zaman kalplerinde olduğunu ve yarışı kazanmak istediğini dile getirdi. Osman Ulubaş Ortakolu 5. sınıf öğrencisi Emirhan Barbaros da yarışmayı birinci tamamlaması halinde çok mutlu olacağını kaydetti.

Sporcular, "Küçük Kızlar", "Küçük Erkekler", "Yıldız Kızlar", "Yıldız Erkekler", "Genç Kızlar" ve "Genç Erkekler" kategorilerinde yarıştı.

"Küçük Kızlar" kategorisinde Hediye Nur Tekkaş, "Küçük Erkekler"de Erkan Bulgur, "Yıldız Kızlar"da Fatma Demir, "Yıldız Erkekler"de Yiğit Ormancı, "Genç Kızlar"da Ebrar Nisa Balkaya ve "Genç Erkekler"de Halil İbrahim Arslan birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan, yarışmada dereceye giremeyen ve yorulan bazı öğrenciler bitiş çizgisinin ardından gözyaşı dökerken, bazı sporcular da sakatlık nedeniyle yarışmayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.