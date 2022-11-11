Kayseri'de yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu saksağan tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı saksağan, tedavi için ekiplere teslim edildi.

Uçamayan kuş, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı saksağan, sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşamına bırakılacak.

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