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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı

AA

Kayseri'de yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu saksağan tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı saksağan, tedavi için ekiplere teslim edildi.

Uçamayan kuş, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı saksağan, sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşamına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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