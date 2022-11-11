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AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de gündemi değerlendirdi:

AA

AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de gündemi değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşlarımız bizleri hizmetlerle eserlerle tanıyor ama karşı tarafın daha adayı bile belli değil. Seçimlere kadar bu böyle sürecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının açıklamasına göre Özhaseki, Kayseri'de katıldığı yerel bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Özhaseki, 20 yılda sessiz bir devrim yaşandığını, bu sürede Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazılacak büyük işler yapıldığını anlattı.

Birçok alanda atılımlar yaptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde kendi silahlarımızı, İHA'ları, SİHA'ları, haberleşme araçlarımızı yapıyoruz. Kendi yerli arabamızı yapıyoruz. Birkaç ay sonra yollara çıkacak. Kendi arabamızı yaptığımız için maalesef üzülen insanlar var. Yalanlarla ve iftiralarla karalama kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Yerli ve akıllı bir cihaz ortaya çıkıyor. Bununla gurur duymamız gerekiyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli işler yapıyoruz."

- "Türkiye Yüzyılı' siyaset üstü bir hedef"

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" hakkında da değerlendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzyılın, 'Türkiye Yüzyılı' olacağına inancım tam. Tabii ki bizim burada kastetmiş olduğumuz, bir AK Parti yüzyılı asla değil. Siyaset için kullanılacak bir yüzyıl kelimesi de değil. Türkiye Yüzyılı, siyaset üstü bir hedef. Bunu milletimizin yeni bir Kızılelma'sı olarak işaret edebileceğimiz bir yüzyıl olarak söylüyoruz. Her alanda, gerek küresel gerekse bölgesel bir güç olmanın çalışması, gayreti içerisinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu sadece belirli bir alanda değil, aklınıza gelebilecek her bir alanda huzurun yüzyılı olabilecek, sürdürülebilir bir kalkınmanın yüzyılı olabilecek, güvenin, istikrarın yüzyılı olabilecek işaretleri de içerisinde taşıdığımızı ifade etmek istiyorum."

Seçime hazır olduklarını aktaran Özhaseki, "Gece gündüz koşturuyoruz, şehir şehir dolaşıyoruz. Gelecekte neler yapacağımızı anlatmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bizleri hizmetlerle eserlerle tanıyor ama karşı tarafın daha adayı bile belli değil. Seçimlere kadar bu böyle sürecek gibi duruyor." görüşünü paylaştı.

- "Bu partinin yalanlar üzerine kurulu bir dünyası var"

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetini "yalan" üzerine kurduğunu ileri sürdü.

"Bunca birbirine benzemezin bir araya gelmesinden bir medeniyet inşa edilemeyeceğini" dile getiren Özhaseki, muhalefetin tek motivasyonunun Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı üzerine kurulu olduğunu savundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu partinin yalanlar üzerine kurulu bir dünyası var. Herhalde rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarda kemikleri sızlıyordur. Atatürk mezarından kalksa CHP'nin bu halini görse, bunları bastonla kovalar. Atatürk'ün koltuğuna oturmuş bir Genel Başkan'ın bütün dünyası yalan üzerine kurulu olabilir mi? Bunu bakın yüzüncü kere tekrarlıyorum; yalan söylüyor demek bile suçtur, beni mahkemeye veremiyorlar, niye? Söyledikleri yalanlarını tekrarlayacağım, dizeceğim. Nasıl bir Genel Başkansın ki Amerika'ya gidiyorsun, bir anda ortadan kayboluyorsun. Yoksun ve izah etmiyorsun, söylendiği zaman da 'hamburger yedik' falan, filan diyorsun. Sonra İngiltere'ye gidiyor ve kara para aklanan yerlerde geziyor. Sonra da 'gençler, para buldum' diye ortaya çıkıyor. Batı ve Amerika, çıkarları olmasa kimseye günahını vermez. Bunlara kimse inanmaz. Amerika'ya teknoloji görmeye gitmiş. Yürüyen merdivene tersten binen bir kişinin teknolojiden anladığını iddia etmesi çok gülünçtür. Bunun adı icazet almaktır. Sözünüzden çıkmayacağım demektir. İngiltere'de faiz lobileriyle iyi geçinmeye çalışmaktır. Kemal Bey'in danışmanlarını değiştirmesinde fayda var. Kendisini rezil ediyor. Ayrıca Goebbels'in taktiklerini de bırakmasında fayda var."

Yalan haberlere ilişkin yargıya müracaat ettiklerini anlatan Özhaseki, kentte yapılan yatırımlara ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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