Kayseri'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, yerleşkede düzenlenen fidan dikme töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yeşili korumanın ve yeni yeşil alanlar oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Çocukluk yaşlarından itibaren fidan dikimi ve doğa bilincinin aşılanması gerektiğini belirten Altun, kendilerinin de bu bilinci aşılamak için üniversitedeki öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etkinlik, çok sayıda fidanın toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.

- Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Yerleşkesi'nde fidan dikildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Yerleşkesi'nde fidan dikimi yapıldı.

Programda, Orman Genel Müdürlüğü'nün temin ettiği 5 bin çam fidanı ile hayırsever Sami Dedeoğlu'nun temin ettiği 400 çınar fidanı toprakla buluşturuldu.

- Büyükşehir Belediyesinden fidan dikimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, Gesi Mesire Alanı'na 5 bin fidan dikti. Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de hazır bulundu.

- Talas ilçesinde 3 bin 333 fidan toprakla buluşturuldu

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 3 bin 333 adet fidan toprakla buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı Ali Dağı'ndaki törende, 400 öğrenci tarafından 3 bin 333 fidanı dikildi.

- Melikgazi Belediyesi 3838 fidan dikti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlerle beraber 3 bin 838 fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen programa katılan Palancıoğlu, gençlere teşekkür ederek, onların ağaç dikmesi ve çevreyi korumasının önemini anlattı.

- Hacılar'da 1111 fidan dikildi

Hacılar İlçe jandarma Komutanlığı bahçesinde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ve Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

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