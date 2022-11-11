Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayserispor'a destek çağrısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu oynanacak Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor maçında taraftarlardan takımlarına destekte bulunmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konyaspor maçının önemine değinen Büyükkılıç, taraftarları maça davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlardan bu maçta stadı doldurmalarını isteyen Büyükkılıç, "Kayseri'mizi yıllardır Süper Lig'de başarılı şekilde temsil eden takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Şehrimizin markası Kayserispor'umuz bu sezon oynadığı 13 maçta 23 puan toplayarak ligde 5'inci sırada yer alıyor. Dünya Kupası için 45 günlük verilecek ara öncesi evinde önemli bir maça çıkacak takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, taraftarlara tramvay ile ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti.

Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor maçı, 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.