Başkan Büyükkılıç'tan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'e ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temaslar için Ankara'ya giden Büyükkılıç, Kotil'e ziyarette bulundu.

Makamında gerçekleşen görüşmede Kotil, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi hakkında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Büyükkılıç ise "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile geleceğe güç katan, havacılık ve uzay alanında başarılı çalışmalara imza atan Kotil'i ziyaret ettiklerini ifade etti.

Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eden Büyükkılıç, çalışmalarında başarı diledi.

Kotil, Büyükkılıç'a tablo hediye etti.

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