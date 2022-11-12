Kayseri'de kooperatifleşen kadınlar çikolata üretip aile bütçesine katkı sağlıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri çikolatalarla hem damakları tatlandırıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.



Vali Gökmen Çiçek'in ilçede istihdamın artırılmasına yönelik Kaymakam Fatih Güner ile yaptığı görüşme sonucu, ev hanımlarının hem sosyalleşmeleri hem de gelir elde etmeleri için kooperatif kurulması kararı alındı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kurulan Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye olmak isteyen kadınlara halk eğitim merkezinde üretim, pazarlama, hijyen, iletişim ve ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimi tamamlayan kadınlar için kiralanan atıl vaziyetteki bir iş yeri, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun şekilde tasarlanarak çikolata ve kuru meyve üretimi için hazır hale getirildi.

Kadınlar kendilerine tahsis edilen bu tesiste ürettikleri ürünleri ilk olarak valilik, belediye ve kaymakamlık gibi kurumlara pazarlamak amacıyla seri üretime geçti.

- "Bu işi büyütüp profesyonelleşerek marka haline getirmek istiyoruz"

Kaymakam Güner, AA muhabirine, ilçedeki işsiz 7 ev kadınına yönelik böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Kadınların kursları tamamlayıp yaklaşık bir hafta önce seri üretime başladıklarını anlatan Güner, "Burada çikolatanın ve kuru meyvenin envaiçeşidini üretiyoruz. Allah'ın izniyle kalitemizi de hiç düşürmeyeceğiz. Bu konuda da iddialıyız. Öncelikle Sarıoğlan özelinde, sonrasında Kayseri'de ve bütün Türkiye'de bu işi büyütüp daha da profesyonelleşerek marka haline getirmek istiyoruz. Zaten Türk Patent Kurumuna da başvuru sürecindeyiz." diye konuştu.

Güner, koruyucu ve katkı maddesi olmayan kaliteli çikolata ürettiklerini, valilik, kaymakamlık ve belediye gibi kurumlardan sipariş aldıklarını dile getirdi.

Kooperatif başkanı Gülten Ardahan da kadınlar olarak kaliteli üretim yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

İş yerinde 30 çeşit çikolata ürettiklerini aktaran Ardahan, şöyle devam etti:

"Çikolatanın üretiminden satışına kadar her şeyi inceledik. Hepsini öğrendik, temizliğe çok dikkat ediyoruz. Meyvelerimizi özellikle bölgedeki çiftçilerimizden alıyoruz. Meyveleri kurutmak ve kesmek için özel makineler kullanıyoruz. Çikolata üretmek için en iyi ham maddeyi kullanıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Burada çalışan ev kadınlarımız ek gelir elde ediyor, kocalarına destek oluyor. Herkes koşa koşa geliyor. Kendi ismimizi aldıktan sonra da ürünlerimizi yurt dışına ihraç etmek istiyoruz."

- "İnsanların damaklarını tatlandırıyoruz"

Üreticilerden Hatice Karabulut ise üretmenin güzel bir şey olduğunu anlatarak, kendi parasını kazanmanın gururunu yaşadığını söyledi.



Nurcan Ardahan da çikolatanın kendisi için mutluluk ifade ettiğini vurgulayarak, "İnsanlara mutluluk dağıtıyoruz. İnsanların damaklarını tatlandırıyoruz. İnsanlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Bu işi sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. İnşallah başarırız." dedi.



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