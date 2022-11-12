Kiralık araçlarla uyuşturucu taşıyan 2 zanlı Kayseri'de yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kiralık araçlarla uyuşturucu taşıdıkları iddia edilen 2 şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. ve F.T'nin doğu illerinden ayrı ayrı kiraladıkları 2 araçla yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınıp kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçlarda, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 22 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda da 120 gram sentetik uyuşturucu, 3 hap ve tabanca bulundu, 4 şüpheli yakalandı.



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