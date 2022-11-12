Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Teknolojiyle ilgilenen gençlere yönelik "Projen ile Gel" uygulaması başlatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ, ülke yararına projeleri hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezlerinde bulunan robotik kodlama atölyelerinde 14-17 yaş aralığında, proje hazırlayanlara destek olmaya, fikirlerini ve projelerini geliştirebilecekleri ortamı temin etmeye yönelik tasarlanan uygulama ile gençlere önemli fırsatlar sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, gençlerin tasarladıkları projeleri sunacaklarını ifade etti.

Değerlendirmeden geçtikten sonra projelerin belediyenin desteği ile somut hale geleceğini kaydeden Öztürk, "Böylelikle genç beyinler kendilerini ifade etmiş olacak. Bu alanda yenilikçi yaklaşımlar ortaya çıkacak. İlerleyen günlerde onlara sunacağımız imkanlarla teknoloji gençliğini, belki TEKNOFEST gençliğini KAYMEK'ten çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

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