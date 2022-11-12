Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezası kesinleşen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

FETÖ soruşturmasında 2016'da meslekten ihraç edilen eski savcı, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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