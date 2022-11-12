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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

AA

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

KAYSERİ (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) ülke genelinde gerçekleştirilen "Deprem Anı Ülke Tatbikatı", Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde'de yapıldı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen tatbikata, Vali Gökmen Çiçek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız ve öğrenciler katıldı.

AFAD ekipleri, tatbikat öncesi öğrencilerin neler yapması gerektiğini anlattı. Tatbikatın başlamasıyla birlikte Vali Çiçek, Atsız ve öğrenciler, "Çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Vali Çiçek, basın mensuplarına, ülke genelinde yapılan tatbikatın Kayseri'de başarıyla icra edildiğini söyledi.

- Sivas

Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesi'nde yapılan tatbikata, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve il protokolü katıldı.

Ekinci, tatbikat öncesi deprem anında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatın başlamasıyla Vali Şimşek ve beraberindekiler "Çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından, müzenin bahçesinde 12 Kasım Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ardından AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekiplerinin stantları gezildi.

- Nevşehir

Nevşehir Öğretmenevi'ndeki tatbikata, Vali İnci Sezer Becel, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, bazı kurumların temsilcileri ile vatandaş ve öğrenciler katıldı.

AFAD yetkilileri bilgilendirme yaparak, deprem anında nasıl davranılması gerektiğini anlattı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından dua edildi.

Öğretmenevinin lobi kısmında koltuklara oturan protokol üyeleri ve katılımcılar, yaklaşık 15 saniye süren tatbikatın başlamasıyla "Çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından Vali Becel, öğretmenevi bahçesine kurulan AFAD standını gezdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler, "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

Topaloğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, afetlerle yaşayan bugünün dünyasında afet bilincini ve farkındalığını oluşturmak için AFAD öncülüğünde tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikata, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ve vatandaşlar da katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Aşıkpaşa Kütüphanesi'nde düzenlenen tatbikata, Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar ve öğrenciler katıldı.

AFAD ekipleri, tatbikat öncesi bilgilendirme yaptı. Cep telefonlarına "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce uyarı geldi. Tatbikatın başlamasıyla kütüphanedekiler, sağlam ve güvenilir alanda "Çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Vali Buhara, gazetecilere, ülke genelindeki tatbikatın Kırşehir'de de sorunsuz gerçekleştirildiğini söyledi. Kentin deprem kuşağı üzerinde olduğunu belirten Buhara, depreme karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini tatbikatlarla öğrendiklerini dile getirdi.

- Niğde

Niğde'de Sabancı Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata, Vali Mustafa Koç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve öğrenciler katıldı.

AFAD ekipleri, tatbikat öncesi öğrencilerin neler yapması gerektiğine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatın başlamasıyla Vali Koç ve öğrenciler, "Çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Vali Koç, gazetecilere, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla bu tür tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

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