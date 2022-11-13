Kayseri'de Anıt Ağaç olarak tescillenen çınar 420 yıldır ayakta

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesindeki 420 yıllık çınar, köklerini saldığı parkta heybetli duruşuyla dikkati çekiyor.

Elbiz Parkı içerisinde Roma döneminden kalan havuzun yanında bulunan "Doğu çınarı", Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2003 yılında Anıt Ağaç olarak ilan edildi.

Yaklaşık 2 metre gövde çapına, 6 metre gövde çevresine sahip çınarın dalları 18 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Parktaki bir tesisin işletme müdürlüğünü yapan Sevabil Sungur, AA muhabirine, anıt ağacın dallarına kırılmaması için demirden destek direkleri konulduğunu söyledi.

Doğu çınarının her mevsim güzel göründüğünü belirten Sungur, "İlkbaharda ayrı güzel, sonbaharda yaprak dökerken ayrı güzel. Kışın dallarına yağan kar ile daha farklı görünüme kavuşuyor." diye konuştu.

Parka ailesiyle gezmeye gelen Hasan Kaçan da 420 yıllık ağacın yapraklarının sonbaharda yavaş yavaş sararmaya başladığını söyledi.

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