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Kayseri OSB'de 100 milyon liralık enerji altyapı yatırımı

AA

Kayseri OSB'de 100 milyon liralık enerji altyapı yatırımı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin enerjiye daha verimli ulaşması amacıyla 100 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yapacaklarını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, OSB sanayicisine hizmet yolunda müjdeli haberi paylaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Kayseri OSB'de 100 megavatlık bir trafo kurulmasına başlandığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölgemizin elektrik ihtiyacının karşılanması noktasında altyapının büyük önem taşıması nedeniyle TEİAŞ ile yeni bir trafo kurulması için yaptığımız görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. TEİAŞ tarafından 100 megavatlık trafo kurulması için çalışmalara başlandı. İnşallah önümüzdeki yılın nisan, mayıs aylarında TEİAŞ'ın çalışmaları sonlanacak. Bu aşamada Kayseri OSB olarak biz de altyapı çalışmalarımıza başlayacağız."

Altyapı çalışmalarının enerji dağıtım şebekesindeki yükün paylaştırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Sanayicilerimizin enerjiye daha verimli ulaşması amacıyla 100 milyon lira tutarında bir altyapı yatırımını gerçekleştireceğiz. TEİAŞ'ın trafo kurulumunun hemen ardından kısa sürede yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Sanayimiz için durmaksızın hizmete devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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