Türkiye Yazarlar Birliğinden Büyükkılıç'a berat

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a berat verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ (KEPSAŞ) Konferans Salonu'nda "Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak" adlı bilgi şöleni düzenlendi.

Şölene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, yazarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Etkinlikte Davud El Kayseri, İbrahim Tennuri ve Vali Ahmet Muammer Bey gibi Kayseri'nin değerleri adına düzenlenen oturumlara akademisyenler ve yazarlar katıldı, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a verilen beratı Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk teslim aldı.



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