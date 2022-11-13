Dünya rekortmeni milli okçu Yunus Emre, 2023 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Okçuluk Milli Takımı sporcusu 17 yaşındaki Yunus Emre Arslan, 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yoğun tempoda çalışıyor.

Kendisi gibi sporcu olan kuzeniyle 12 yaşında okçuluğa başlayan Arslan, azmi sayesinde ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesinde ok atmayı başardı. Sporcusunun gayretini gören antrenörünün yönlendirmesiyle seçmelere katılan Arslan, Okçuluk Milli Takımı'na girdi.

Katıldığı organizasyonlarda yaklaşık 40 madalya kazanan başarılı sporcu, en son İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda, daha önce 2 bin 107 puanla ABD'ye ait dünya rekorunu 2 bin 109 puanla kıran milli takım sporcuları arasında yer aldı.

Arslan, aynı zamanda dünya üçüncülüğü, Avrupa kupası şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonası takım birinciliği de elde etti.

Yaklaşık 5 yıldır bu sporla uğraşan Arslan, 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek ve bireyselde birincilik madalyası kazanmak için Kayseri'de yoğun antrenman yapıyor.

Milli okçu Yunus Emre Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya rekorunu 18 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda yer alan Yusuf Bahadır Eryılmaz ve Eren Kırca ile kırdıklarını bildirdi.

Türkiye'ye böyle bir sevinç yaşatmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Arslan, "Orada İstiklal Marşı'nı okutmak ve Türk bayrağını açmak kadar gurur verici bir şey yoktu. Kesinlikle bizim için en büyük ödül madalyalar değil, orada İstiklal Marşı'nı bütün ülkeler karşısında okumaktı." ifadesini kullandı.





- "Birinci olmayı hedefliyorum"

Arslan, dünya rekorunu kırdıktan sonra hırslandığını ve daha fazla antrenman yaparak, 2023 Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Bu şampiyonaya birincilik için katılmak istediğini dile getiren Arslan, "2023 Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde madalya alıp, İstiklal Marşı'nı tekrar okutmak ve bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.





- Antrenörünü gururlandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ antrenörü Emre Çömez de Yunus Emre ile 5 yıldır çalıştığını söyledi.

Uyumlu ve disiplinli olan sporcusuyla gurur duyduğunu ifade eden Çömez, Yunus Emre'nin 14 Şubat 2023'te Samsun'da yapılacak Salon Avrupa Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.

Çömez, günlük 5 saatte 300 ok atarak antrenman yapan sporcusunun milli takıma seçilip 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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