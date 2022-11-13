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Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde bisiklet yolu, asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için çabaladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Beyazşehir Mahallesi'ndeki Hereke Caddesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hereke Caddesi'nde asfalt yenileme ve yeni yol yapım çalışmalarını tamamladık. Yol yapım çalışmasıyla birlikte sadece araç trafiğinin değil, yaya trafiğinin yanı sıra bisiklet yolunun da olduğu bir yol yaptık. Hereke, Koçkaya ve Çınarbaşı caddelerinin asfalt, bisiklet yolu ve kaldırımlarını tamamladık. Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları bir bir yerine getiriyoruz ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlayarak, vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam olanakları sağlıyoruz."

- Esnaf TOKİ'nin çehresi değişiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Esnaf TOKİ bölgesinde yapılan ve devam eden işleri yerinde inceledi.

Her mahallenin ihtiyacı olan eksiklerin zamanla giderildiğini ifade eden Palancıoğlu, yaklaşık 3 kilometrelik dere yatağında ıslah, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Pazar yeri inşaatının da hızla devam ettiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada binlerce insan yaşıyor. Eskiden burası kayalık hafriyat alanı gibi bir yerdi. Bisiklet yolları, yaya yolu, yeşillendirmesiyle şimdi çok güzel bir hat ortaya çıktı. Yaklaşık 2 senedir buranın yapımı için uğraşıyoruz. Çok şükür tamamlandı. Derenin üzerine geçişler için 2 köprü yaptık. Mahallelerimizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Mahallelerimizin asfaltından kaldırımına kadar her türlü işlerini yapıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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