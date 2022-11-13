Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün

​​​​​​​Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Soner Dikmen, Bytyqi, Hadziahmetovic, Michalak, Diouf

Goller: Dk. 8. Hosseini (​​​​​​​Yukatel Kayserispor), Dk. 9 Calvo, Dk. 22 Diouf (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Emrah Başsan, Dk. 37 Gavranovic (​​​​​​​Yukatel Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ​​​​​​​Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

8. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında Hosseini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

9. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta, Guilherme'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

19. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası içerisinde Emrah Başsan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi önce devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada penaltıyı kullanan Diouf, topu filelere gönderdi: 1-2

Maçın ilk yarısı Arabam.com Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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