Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün

​​​​​​​Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios (Dk. 80 İlhan Parlak), Carole, Campanharo (Dk. 61 Ali Karimi), Kemen (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 80 Mane), Mensah, Thiam (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Gavranovic

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 65 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Bytyqi (Dk. 90 Muriç) Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Amilton), Diouf

Goller: Dk. 8. Hosseini (​​​​​​​Yukatel Kayserispor), Dk. 9 Calvo, Dk. 22 Diouf (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Emrah Başsan, Dk. 37 Gavranovic Dk. 89 Gökhan Sazdağı, Dk. 90 Hossein, Dk. 66 Çağdaş Atan (Teknik direktör) (​​​​​​​Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bruno Paz, Dk. 66 Oğulcan Ülgün, Dk. 68 Guilherme, Dk. 90 Amilton (Arabam.com Konyaspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi.

53. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

70. dakikada Bytyqi'nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahasında Oğulcan Ülgün sert vurdu ama meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma Arabam.com Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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