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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

AA

Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, "Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor." dedi.

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de transfer yasaklarına rağmen üst sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Bütün zorluklara rağmen hocaları ve futbolcularının gayretlerinin takımı bir yerlere getirdiğini belirten Gözbaşı, 3 yıl önce takım çok zor bir durumdayken başkan olduğunu anımsattı.

Büyük badireler atlatarak Kayserispor'u ligde tuttuklarını anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"3 yılda inanılmaz mücadeleler verdik. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Varımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Hem kendi işim, hem kendi ailem, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Bu konuyu şehrin dinamiklerine duyurmak istiyorum. 45 günlük arada mutlaka bu kulübe şehrin sahip çıkması gerekiyor. Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Getirdiğim bu noktadan sonra Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum."


- Ali Çamlı'dan hakem tepkisi

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise Arabam.com Konyaspor karşısında takım olarak iyi olmadıklarını söyledi.

Her maçta aynı performansın gösterilemeyeceğini ve iyi olmadıkları zamanların da olacağını anlatan Çamlı, maçta verilen kararlara tepki gösterdi.

Hakemler tarafından deplasmanda bu kadar kötü muameleye maruz kalmadıklarını savunan Çamlı, "Çok beğendiğim hakem bugün sahada sınavı bana göre eksiyle bitirdi. Bütün avantajları rakip takım lehine kullandı. Hakemin kötü niyetli olduğunu asla düşünmüyorum. Pırıl pırıl bir hakem. Zaman zaman bunların da hata yapma lüksü var. Kayserispor'un sahipsiz olmadığını VAR'daki hakemlere belirtmek istiyorum. Dikkatli izlesinler. Bizim aleyhimize pozisyonda nasıl VAR'a gidildiyse, lehimize pozisyonda da VAR hakemi davet edecek. Hakem izleyecek ancak öyle karar verecek. VAR hakemlerinden taraf bu yıl çok sıkıntılıyız, bütün kulüplerin olduğu gibi. Buradan federasyona çağrıda bulunuyorum, VAR'daki hakemler çok yetersiz. İyi oynamadık, yenilgiyi de hakkettik. Olabilir, canları sağ olsun. Teknik heyeti, futbolcuları tebrik ediyorum. Ciddi başarılara imza atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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