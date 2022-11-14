Kayseri'de yaşlı karı koca evlerinde ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın ile yatalak kocası evlerinde ölü bulundu. Kocanın erkek kardeşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

E.T'nin, balta ile darbedilerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.T'yi (76) cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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