Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 ayda 60 bin kişiye yüzme kursu verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk 10 ayında, KAYMEK ve Spor AŞ aracılığıyla 60 bin kişiye yüzme öğretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ 10, KAYMEK ise 14 havuzda 60 bin kursiyere yüzme kursu verdi.

Havuz operatörleri tarafından günlük bakımı ve dezenfeksiyon işlemi yapılan havuzlardan 13'üne Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temiz su sertifikası verildi.

Yeni kurulan sistemlerle birlikte 2023'te temiz su sertifikası almış havuzun yüzde 90'a çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüzme havuzlarına kursiyerlerin büyük ilgisi olduğunu belirtti.

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