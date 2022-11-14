Talas Süt Evi Projesi'nin ürünleri görücüye çıktı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen "Talas Süt Evi Projesi"nin ürünleri tanıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'a özgü ürünlerden Talas çömlek peyniri ve Zincidere kuru kaymağının da yer aldığı ürünler, Ali Dağı 360 Kafe'de tanıtıldı.

Tanıtıma, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, KAYÜ Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Demiral ile başkan yardımcıları katıldı.

Burada konuşan Rektör Karamustafa, projeyle kaymak, çömlek peyniri gibi ürünlerin nitelikli, hijyenik ve sağlıklı şekilde üretilerek vatandaşlara sunulacağını belirtti.

Ürünlerin gıda kodeksine uygun üretildiğini aktaran Karamustafa, ürünler ortaya konulurken Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin de eğitimlerine katkı sağlandığını ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise tarımsal üretim yapan çiftçinin ürünlerini tüketiciyle buluşturarak herkesin "kazan kazan" yöntemiyle gelir temin etmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan 2 milyon 200 bin liraya mal olan projeye ORAN Kalkınma Ajansı 870 bin lira katkı sağladı.

Proje kapsamında bölgedeki besicilere ulaşılarak üretilen sütler değerlendirilmeye başlandı. Sütlerin bir bölümü sosyal sorumluluk kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Böylelikle kırsaldaki üreticiler desteklenirken aynı zamanda projede 10'a yakın kadın çalıştırılarak istihdam da sağlanıyor.

Ayrıca Talas çömlek peyniri ve Zincidere kuru kaymağı için coğrafi işaret tescil başvurusu da yapıldı.

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