Kayseri'de yeşil alanlara son 3,5 yılda 600 milyon liralık yatırım yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın göreve geldiği günden bu yana yeşillendirme, yeni hobi bahçesi yapım çalışmalarının yanı sıra çocuk oyun grubu ve spor aletleri, piknik masası, bank kurulumu gibi mesire alanları ve parkları güzelleştiren çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 milyon liralık hizmeti Kayserililerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel yönetim hizmetleri kapsamında çevre ve doğa konusuna özel hassasiyet gösteren Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda proje ve yatırımlar hayata geçirilmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, yeni park yapımı, fidan dikimi ve çiçek ekimi, hobi bahçelerinde yeni bahçe alanları oluşturulması, çocuk oyun grubu ve spor aletleri, mesire alanlarına bank ve piknik masası kurulumu gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki mevcut paklara 34 milyon liralık yatırımla toplam 250 bin metrekare alana sahip yeni parklar ekledi.

Birimlerinin gerçekleştirildiği çeşitli etkinliklerle her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 300 bin fidan dikimi yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakma yolunda önemli adım attı.

Kentin muhtelif yerlerinde yaklaşık 240 bin ibreli ağacın yanı sıra 60 bin geniş yapraklı ağaç olmak üzere toplam 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ayrıca kentin daha yeşil bir çehreye bürünmesi için yürütülen 215 milyon liralık çalışma kapsamında 350 bin metrekare yeni çim alanı, 210 bin fidan, 1 milyon 500 bin çalı türü süs bitkisi, 3 milyon lale ve sümbül ile 7,5 milyon mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından park, bahçe ve mesire alanlarına 100 çocuk oyun grubu ve spor aleti, 1500 kameriye, 2 bin bank, 1000 piknik masası ve 2 bin çöp sepeti montajı gerçekleştirildi.

Park, bahçe ve mesire alanlarını tam donanımlı ve daha konforlu hale getirmeyi amaçlayan hizmetlerin toplam maliyeti 270 milyon lira oldu.



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