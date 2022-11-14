Talas'ta antika pazarı kurulmaya devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesindeki antika pazarı meraklılarını ağırlıyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanı'nda "Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, bu hafta da birbirinden değerli antika ürünler alıcılarıyla buluştu.

Sivas'tan gelen esnaf Osman Bozkurt, "Pazarı çok beğendik. Sivas'ta da kurulması için uğraş göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.