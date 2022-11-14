Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 755 reklam aracının işletme hakkını açık teklif usulüyle ihale edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar kapılarında bulunan toplam 755 reklam aracının işletmecilik hakkı ihaleyle 2 yıllığına kiraya verilecek.

Belediye Encümen Salonu'nda 15 Kasım'da saat 14.00'de yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğüne başvuracak.

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