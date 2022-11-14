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Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda 69 madde görüşüldü.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, "Meclisimiz adına terörün hangi çeşidi olursa olsun hepsini lanetlediğimizi buradan paylaşıyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıda 50 asıl, 19 ek gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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