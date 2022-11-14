Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda 69 madde görüşüldü.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, "Meclisimiz adına terörün hangi çeşidi olursa olsun hepsini lanetlediğimizi buradan paylaşıyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıda 50 asıl, 19 ek gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

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