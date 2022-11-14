KalDer'den Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz, 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi'ne desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Korkmaz ve beraberindekiler, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, kurumsallaşma konusunda KalDer'in büyük destekleri olduğunu belirtti.

Korkmaz, Başkan Büyükkılıç'a, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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