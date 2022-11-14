KAYSO Başkanı Büyüksimitci, teröre karşı birliktelik mesajı verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, terör örgütlerinin Türkiye'de amaçlarına ulaşamayacaklarını ve Türk milletinin hiçbir zaman buna izin vermeyeceğini söyledi.

KAYSO'nun kasım ayı meclis toplantısındaki konuşmasına İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak başlayan Büyüksimitci, saldırının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını söyledi.

Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının hiçbirinin amacına ulaşamayacağını vurgulayan Büyüksimitci, "Ülkemizde huzur ve barış ortamını bozmak isteyenlere milletimiz bu güne kadar sağduyusuyla en güzel cevabı vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Şu çok iyi bilinmelidir ki bu hainler milletimizi asla yıldıramayacak, sindiremeyecek ve diz çöktüremeyecektir. Devletimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru mücadelede bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da atacağı her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, sanayicilerin de bu hainlere ve destekçilerine karşı en güzel cevabı daha çok üreterek, yatırım yaparak, ihracat yaparak ve daha fazla istihdam sağlayarak vermesi gerektiğini dile getirdi.

Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde Togg'un yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini anımsatan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 mart ayından itibaren yollarda TOGG araçlarımızı kullanıyor olacağız. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcileri başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

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