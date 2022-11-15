Engelli üniversite öğrencisine gurbetçilerden hediye akülü araç

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KAYSERİ (AA) - Umut Köprüsü Hollanda Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesinde eğitim gören engelli öğrenciye akülü araç hediye edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın temin ettiği akülü araç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Abdulsamet Sert'e teslim edildi.

Rektörlük binası önünde akülü aracı teslim alan Tarih Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sert, desteklerinden dolayı vakıf yöneticileri ile Rektör Altun'a teşekkür etti.

Altun da engelli öğrencilere destek olmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, ilerleyen günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni akülü araç desteği sağlanacağını kaydetti.

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