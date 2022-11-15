Kayseri'de yasa dışı avlanan 7 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yasa dışı avlanırken yakalanan 7 kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesi ve Sarız ilçesinde sürdürülen denetimlerde yasa dışı avlanan 7 kişi suçüstü yakalandı.



Avladıkları 3 keklik ile yakalanan 7 kişiye 11 bin lira ceza kesildi.

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