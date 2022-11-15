ERÜ yerleşkesinde ağaçlardaki liken varlığı arttı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, ağaç gövdelerindeki liken sayısının artmasının hava kirliliğinin azaldığına işaret ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Halıcı, Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer almanın yanında bir mantar çeşidi olan likenlerle ilgili ERÜ yerleşkesinde bulunan ağaçlar üzerinde çalışıyor.

Liken biyoçeşitliliği kapsamındaki çalışmalarında bilim dünyasına Antarktika'da 10 yeni tür kazandırdıklarını aktaran Halıcı, likenlerin Anadolu coğrafyasında da yaşadığını ifade etti.

Likenlerin hava kirliliğine karşı son derece hassas olduğunu belirten Halıcı, şunları kaydetti:

"20 yıldır Erciyes Üniversitesi'nde çalışıyorum, bu sürede yerleşkede bulunan ağaç kabukları üzerindeki liken biyoçeşitliliğini de takip ediyorum. İlk geldiğim yıllarda ağaçların kabukları neredeyse çıplaktı. Herhangi bir liken gelişimi yoktu. Ancak son yıllarda kabuk üzerinde yaklaşık 7-8 farklı liken gelişmeye başladı. Bunlar çok yavaş büyüyen, çok uzun ömürlü organizmalar. Likenlerin ağaç kabuklarının üzerinde gelişim göstermesi hava kirliliğinin azaldığı anlamına geliyor."

Halıcı, hava kirliliğine duyarlı olan likenlerin kirliliğin az olduğu yerlerde daha fazla gelişim gösterdiğini, gelişmiş bir kök sistemine sahip olmadıklarından dolayı ağır metalleri bünyelerinde depoladıklarını da dile getirdi.

Halıcı, "Burada bu likenlerin gelişim göstermesini, hava kalitesinin iyileştiğinin bir işareti olarak yorumluyoruz. Bu şekilde giderse önümüzdeki yıllarda ağaçların üzerinde daha büyük liken biyoçeşitliliği olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ağaçların üzerinde yer alan likenleri insanların ağacın hastalığı olarak algılamaması gerektiğini belirten Halıcı, büyük yeşil yapraksı likenlerin bulunduğu yerlerde vatandaşların derin nefes alabileceğini sözlerine ekledi.

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