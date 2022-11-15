Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi ilçe genelinde sonbahar temizliği başlattı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 16 araç ve 40 personelle kurumuş otlardan bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması, sokakların temizlenmesine ve kurumuş yaprakların toplanmasına kadar kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Kırsal mahallelerde genel temizlik çalışmaları da devam ediyor.

- Öğrencilerden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdiği gençlere nasihatlerde de bulundu.

Üniversite öğrencilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "Gençler bu milletin en büyük zenginliği, en büyük gücüdür. Bizler de her hizmetimizi gençlerimizi merkeze alarak hayata geçiriyoruz. Her şey gençlerimiz için." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından öğrencilere kitap hediye edildi.

- ERÜ'ye TÜBA'dan 2 ödül

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki akademisyen 2022 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan değerlendirme sonucu 34 bilim insanı 2022 yılı TÜBA GEBİP Ödülü'ne ve 7 nitelikli Türkçe bilimsel telif eseri sahibi TESEP Ödülü'ne layık görüldü.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Gram, 2022 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü almaya hak kazandı.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

Öte yandan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.