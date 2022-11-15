Aracıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobiliyle kanalda kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.A, Y.Ç. ve M.Ş. katılmadı, taraf avukatları ise hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, duruşmaya gelmeyen sanıklar Y.Ç. ve M.Ş'nin ifadelerinin alınması için sonraki celse zorla hazır edilmelerini ve olaya ilişkin kusur durumları hakkında rapor aldırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının önceki beyanlarını tekrar etmesinin ardından hakim, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bariyer ve şerit çekerek çalışma başlatmış, sürücü M.A. idaresindeki 38 GR 485 plakalı otomobil, bu sırada bariyerleri aşıp kanaldaki işçi Ahmet B'nin üzerine düşmüştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü yakalanarak tutuklanmıştı.

Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan M.A, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çalışanı Y.Ç. ve M.Ş. hakkında da ihmalden açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesiyle sanık sayısı 3'e çıkmıştı.

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