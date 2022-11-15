Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri'ye ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gelen Croitor'u makamında kabul etti.

Büyükkılıç, Croitor ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde çiçekle karşıladı.

Görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Croitor ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.



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