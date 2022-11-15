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Kayseri'de Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temeli atıldı

AA

Kayseri'de Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temeli atıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temeli törenle atıldı.

Kazım Karabekir Mahallesinde düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bu projenin Türkiye'ye örnek olmasını istedi.

Eskiden Almanya, Belçika ve Fransa'dan gelen gurbetçilerin böyle kütüphanelerden bahsettiklerini ve her mahallede olduğunu anlattıklarını dile getiren Çiçek, bunların artık Kayseri'de de bulunduğunu belirtti.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına da değinen Çiçek, şunları kaydetti:

"Hala milletimizi terörle, kanla, gözyaşıyla terbiye etmek isteyen alçaklar mevcut. Hala bu millete diz çöktüreceğini sanan terör örgütleri mevcut. İşte hepimiz gördük, İstanbul'da bir bombalı saldırı oldu. Ama şunu bilmeliler ki Kayseri'de, Kayserili gençler olduğu sürece, buradaki annelerimizin duası olduğu sürece, buradaki abilerimiz olduğu sürece bu memlekette tek bir fert olduğu sürece bu memlekete diz çöktüremezler. Albayrağımızı yarıda bırakamazlar. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da kütüphanenin önemine dikkati çekerek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve katılımcılar butona basarak kütüphanenin temelini attı.

Programa AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve mahalle sakinleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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