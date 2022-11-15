Otobüsteki bitkisel yağ kutusundan uyuşturucu çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsündeki bitkisel yağ kutusu içerisine gizlenen sentetik uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle batı illerinden kente gelen 2 kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri-Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Dedektör köpeğin katılımıyla arama yapan ekipler, bir sırt çantasının içerisindeki bitkisel yağ kutusu içerisine gizlenen 547,30 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alınan E.A. ile M.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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