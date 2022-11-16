Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi 5 ülkeden katılımcıyı misafir etti

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KAYSERİ (AA) - Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, AB Erasmus projesi eğitim programı kapsamında 5 ülkeden 12 katılımcıyı konuk etti.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen ve Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen Child Safety Matters (eNOugh) isimli projenin bir ayağı Kayseri'deki etkinlikle devam etti.

Etkinlikte, Türkiye'den Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin yanı sıra Romanya, İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz'den öğretmen, müfettiş, psikolog, sosyal hizmetler görevlisi olmak üzere 12 katılımcı yer aldı.

Ev sahibi Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi idarecileri tarafından düzenlenen seminerde proje değerlendirmesi yapıldı, ortak kurumlar ülkelerindeki çocuk ihmal ve istismarı hakkında bilgi verip hazırladıkları sessiz filmleri paylaştı.



Abdullah Gül Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden doktor öğretim üyesi Öznur Öncül Demir, çocuk ihmal ve istismarı ve Türkiye'deki kanunlar ile vaka örnekleri hakkında sunum yaptı.

Anketlerin uygulanması ve sertifika töreninin yapıldığı etkinlikte yabancı konuklara Kapadokya bölgesi de gezdirildi.



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