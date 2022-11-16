Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki turizm faaliyetleri kapsamında Bünyan ilçesine 6 milyon liralık seyir terası yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bünyan'a seyir terası yaptırılacağını belirtti.

Kasım ayı meclis toplantısında seyir terası yapımı kararının oy birliği ile alındığı aktaran Büyükkılıç, terasın ilçe turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

- Başkan Büyükkılıç'a ulaşım sunumu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, ulaşım birimlerinden bu alanda yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ve kavşaklar ile ilgili konular görüşüldü.

Büyükkılıç, ulaşım alanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şehrimizin ulaşımını daha konforlu hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bugün de yapacağımız kavşaklarla ilgili ekibim tarafından hazırlanan sunum üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

- Talas'taki okullarda ara tatili temizliği

Talas Belediyesi ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte Talas Belediyesi ekipleri, okulların tamamında hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

İki ekip halinde yürütülen çalışmalarda kazan daireleri de dahil olmak üzere lavabolar ve sınıflar ile okulun her noktası temizleniyor.

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