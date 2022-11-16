"Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, yardımsever vatandaşlardan gelen mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında 2017 yılında hizmete sunulan "İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi" ve "Sosyal Market" ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruluyor.

Proje kapsamında merkeze uğrayan ihtiyaç sahipleri, bedenlerine göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçebiliyor.

Sosyal Market'te ise ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri mağazadan ücretsiz ürün alabiliyor.

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