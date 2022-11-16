Kayseri'de Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası düzenlenecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, 19-20 Kasım'da Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye öncülüğündeki şampiyona, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Spor AŞ ev sahipliğinde, 19-20 Kasım'da yapılacak.

Etkinlik, ücretsiz izlenebilecek.

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