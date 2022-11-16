Başsavcı Korkmaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) ziyarette bulundu.

Korkmaz, cemiyeti ziyaret etmekten onur duyduğunu söyledi.

Hayırlı ve ne kadar güzel iş varsa birlik ve beraberlik çerisinde yapacaklarını belirten Korkmaz, "Kararname ile Kocaeli'nden Kayseri'ye geldim. Kısa zaman içerisinde basın yayın kuruluşlarımızla tanışma fırsatı bulduk. Kıymetli cemiyet başkanım ve beraberindekiler de sağ olsunlar ziyaret etmişlerdi beni. Bende hem tanışma ve kaynaşmamızın devamı hem de güzel işlerde ortaklığımızın geliştirilmesi için iadeyi ziyarette bulundum. Sizlerle tanışmaktan ve beraber olmaktan çok mutluyum. Ben, hem gazetecilerimize hem de adliyemizin hakim ve savcılarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korkmaz'a teşekkür etti.



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