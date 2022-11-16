Büyükkılıç, yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar hakkında bilgi alan ve yapılan yatırımları inceleyen Büyükkılıç, millet bahçesi ile Kayseri'nin bir yaşam merkezine kavuşacağını belirtti.

Büyükkılıç, "Önce içeride brifing aldık. Birinci etapla ilgili yüzde 94'lerde tamamlanma aşamasına gelinmiş. İkinci etap yapılan ihale sonrası ise yüzde 60'larda. İnşallah yüzde 100'e ulaşma yönüyle nisan, mayıs ayında parkımızın bitmiş olmasını umuyor ve vatandaşlarımızın da hizmetine açacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesi içerisinde yer alacak alanlarla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, şöyle devam etti:



"Mutfak sanatları merkezimizden, kütüphanemizden, yeme içme mekanlarımızdan, oyun alanlarından vesaire onlar da kendi seyri ve süreci içerisinde devam ediyor. Yeşil konusunda 1 milyon metrekareye yakın gerek ağaçlandırma, gerekse çayırla, çimenle, çiçekle bezendirme şeklindeki çalışmalar da hızla devam ediyor."

Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi içerisinde dikilen ağaçların her birinin 10-15 yaşında olduğunu anlattı.

Projede, bisiklet, koşu, yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor kompleksi, 2 tenis kortu, 2 plaj voleybolu, süs havuzları, köpek eğitim alanı, konser sahnesi, amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, drone pisti gibi alanlar yer alıyor.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mimar Sinan'ın anısına Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi ve 5 bin 500 metrekarelik kütüphane de yapılacak.

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