Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanesine kaldırılırken jandarma kaçan şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.

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